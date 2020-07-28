Неизвестный с топором напал на синагогу в Мариуполе

В Мариуполе неизвестный мужчина с топором совершил нападение на синагогу. Об этом сообщается на странице еврейской общины города в Facebook.



«После утренней молитвы в синагогу вошел неизвестный с топором. Он напал на охранника, вышедшего навстречу, и нанес ему несколько ударов топором. Завязалась драка и, несмотря на полученные ранения, охраннику удалось обезоружить преступника», — отмечается в сообщении.



Там добавили, что злоумышленник, убегая, успел бросить в здание синагоги, заранее подготовленные банки и пакеты с фекалиями, песком и неизвестным веществом.



Полиция начала расследование, ведется розыск преступника.



В общине также предоставили видео с камеры наблюдения, на котором видно, как молодой человек нападает на охранника.



