Как коронавирус передается по воздуху? ►

Группа из почти 240 ученых подписали открытое письмо с просьбой к Всемирной организации здравоохранения признать, что новый коронавирус может передаваться по воздуху. По словам ученых, ВОЗ недооценила риск распространения Covid-19 этим путем.



То есть вирус может распространяться от инфицированного человека к неинфицированному через микрокапли слизи в воздухе. До сих пор организация считала основным способом распространения вируса крупные капли, которые быстро оседают на поверхности, а в воздухе долго не задерживаются.



После этого обращения ВОЗ 12 июля обнародовала документ с обзором всех известных путей распространения коронавируса, куда впервые включила предположение ученых о возможности распространения коронавируса микроскопическими частицами.