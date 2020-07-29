Сегодня на Донбассе обстрелов не зафиксировано

С начала текущих суток обстрелов в зоне конфликта на Донбассе не зафиксировано, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В штабе напомнили, что за минувшие сутки боевики совершили лишь один выстрел — из подствольного гранатомета в районе поселка Шумы.



«Выстрел был неприцельный и нес провокационный характер, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали», — подчеркивается в сообщении. Потерь среди украинских военных, в результате выстрела не было.

На Донбассе с полуночи 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. При этом, ВСУ и боевики заявили о готовности открыть огонь в случае нарушения «режима тишины» другой стороной.



Миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений в первый день перемирия.



В Офисе президента Украины заявили, что прекращение огня работает, так как произошедшие обстрелы не несут системного характера.