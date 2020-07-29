В Украине выявили 1022 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1022 новых случая заболевания коронавирусом, 650 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 21 — умер.



Об этом сообщается на сайте системы мониторинга коронавируса СНБО.



За все время пандемии коронавирус COVID-19 в Украине подтвержден у 67 597 человек, из которых 37 394 — выздоровели, а 1 650 человек умерли. Продолжают болеть 28 553 пациента, что на 351 человека больше, чем днем ранее.



Ситуация в регионах:





Данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях у властей Украины нет.



Вчера, 28 июля, сообщалось о 919 новых заболевших коронавирусом, 27 июля было 807 заболевших, 26 июля — 920, 25 июля выявили 1 106 новых случаев.