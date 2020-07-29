Беспилотник ОБСЕ глушили над участком разведения

Беспилотник СММ ОБСЕ дважды глушили во время пролета над участком разведения вооруженных сил и средств вблизи подконтрольного боевикам Петровского Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Беспилотник малого радиуса действия подвергся воздействию помех сигнала GPS в двух отдельных случаях 27 июля.



По оценке СММ, это произошло предположительно в результате глушения.

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений «режима тишины» на Донбассе с момента действия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.