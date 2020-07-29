Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Беспилотник ОБСЕ глушили над участком разведения

29 июля 2020, 09:28

Беспилотник ОБСЕ глушили над участком разведения

Беспилотник СММ ОБСЕ дважды глушили во время пролета над участком разведения вооруженных сил и средств вблизи подконтрольного боевикам Петровского Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.

Беспилотник малого радиуса действия подвергся воздействию помех сигнала GPS в двух отдельных случаях 27 июля.

По оценке СММ, это произошло предположительно в результате глушения.

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений «режима тишины» на Донбассе с момента действия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

ТЕГИ

Организации
ОБСЕ
Места
Петровское

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:42
«ДНР» заявила про 41 новый случай COVID-19
09:41
«ЛНР»: Девушка подорвалась на мине в Краснодонском районе
09:28
Беспилотник ОБСЕ глушили над участком разведения
22:49
В Донецке горит поликлиника
17:27
Пушилин признал дефицит медиков
15:53
«ДНР» до сих пор не погасила долги по зарплате железнодорожникам
14:59
«ДНР» приговорила жительницу Макеевки к 10 годам тюрьмы за «шпионаж»
10:34
«ДНР» заявила о 21 заболевшем коронавирусом и двух умерших за сутки
10:08
Шанс на мир, демонтаж Шевченко в Луганске, работа КПВВ. Дайджест ►
14:10
«ДНР» на день возобновила пропуск людей через КПВВ: ситуация в понедельник
13:05
«ДНР» рассматривает возможность открытия КПВВ «Еленовка» три раза в неделю
12:07
Штаб ООС: Боевики вели обстрелы после начала перемирия
11:42
На Донбассе не выявили новых заболевших COVID-19 в воскресенье
08:50
«Воде Донбасса» удалось восстановить две магистрали канала под Горловкой
22:33
Донбасс. Итоги недели 20-26 июля
все новости
12:35
В ВСУ и Госпогранслужбе сообщили о новых случаях COVID-19
12:15
СБУ задержала организаторов серии взрывов в Киеве
11:57
Зеленский заявил, что соблюдение перемирия на Донбассе зависит от России
11:23
Зеленский: Украинскую делегацию в ТКГ может возглавить Резников, Кравчук или кто-то другой
11:06
В Луганской области еще один человек заболел коронавирусом
10:42
«ДНР» заявила про 41 новый случай COVID-19
10:19
«Шахтер» и «Динамо» поздравили Луческу с 75-летием
09:41
«ЛНР»: Девушка подорвалась на мине в Краснодонском районе
09:34
Резников видит в обстрелах на Донбассе нарушение «режима тишины», а не перемирия
09:28
Беспилотник ОБСЕ глушили над участком разведения
08:52
В Украине выявили 1022 заболевших коронавирусом за сутки
08:00
Сегодня на Донбассе обстрелов не зафиксировано
23:17
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений «режима тишины» на Донбассе
22:49
В Донецке горит поликлиника
21:43
В Донецкой области выявили еще девять больных коронавирусом
все новости
ВИДЕО
В Донецке горит поликлиника
28 июля, 22:49
Как коронавирус передается по воздуху? ►
28 июля, 18:10
Неизвестный с топором напал на синагогу в Мариуполе
28 июля, 16:27

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция