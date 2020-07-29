Резников видит в обстрелах на Донбассе нарушение «режима тишины», а не перемирия

Обстрелы со стороны подконтрольных Россией боевиков нарушают «режим тишины», но не перемирие на Донбассе в целом. Такое мнение высказал вице-премьер, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников.



«Я думаю, что это является нарушением режима тишины, а не режима перемирия, потому что комплекс дополнительных мер предусматривает проведение проверок и исследований нарушений. Мы проинформировали об этом СММ ОБСЕ, которая, в свою очередь, должна проинформировать ТКГ, чтобы расследовать такое нарушение», — сказал Резников во время онлайн-дискуссии Minsk Process: gradual success or political deadlock, передает Liga.



Вице-премьер отметил, что во время этих обстрелов не был ранен или убит ни один украинский боец.



«Я хотел бы успокоить критиков перемирия, что якобы украинская армия лишена права вести огонь. Хочу напомнить нормы международного права. Статья 51 устава ООН дает право любой стране на самозащиту и самооборону, чем мы и пользуемся с начала военной агрессии», — добавил он.



Также Резников отметил, что, согласно статье 40 гаагской конвенции 1957 года, в случае нарушения перемирия одной из сторон другая сторона имеет право на выход из этого перемирия.

Читайте также: Резников временно возглавит украинскую делегацию ТКГ до назначения нового главы

На Донбассе с полуночи 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. При этом, ВСУ и боевики заявили о готовности открыть огонь в случае нарушения «режима тишины» другой стороной.



Миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений в первый день перемирия.



В Офисе президента Украины заявили, что прекращение огня работает, так как произошедшие обстрелы не несут системного характера.