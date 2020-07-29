«Шахтер» и «Динамо» поздравили Луческу с 75-летием

Сегодня исполнилось 75-лет новому главному тренеру киевского «Динамо» Мирче Луческу. Румынского специалиста также поздравил его бывший клуб — донецкий «Шахтер».



«ФК "Шахтер" поздравляет Мирчу Луческу с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, семейного счастья и благополучия. Пусть вас всегда окружают и поддерживают преданные друзья и близкие люди. Пусть футбол всегда будет в вашем сердце», — написано на официальном сайте «горняков».



На сайте «Динамо» поздравление опубликовано от имени президента клуба Игоря Сркиса и капитана команды Сергея Сидорчука.



«Приверженец зрелищной, искрометной игры, вы львиную долю своей карьеры провели в Украине, обогатив наш футбол неповторимым колоритом, содействуя его развитию и укреплению международного авторитета. Призовая витрина донецкого "Шахтера" — лучшее тому подтверждение», — отмечается в сообщении.



Также в «Динамо» выразили надежду, что «опыт и мастерство» Луческу поспособствуют «возвращению клубу его заслуженного статуса».

Бывший тренер донецкого «Шахтер» Луческу возглавил «Динамо» 23 июля. Против его назначения публично выступили ультрас столичного клуба. Луческу тренировал донецкий «Шахтер» с 2004 по 2016 год и стал самым успешным тренером в истории «горняков».



У СМИ оказалось письмо Луческу к президенту «Динамо» Игорю Суркису, в котором он выразил желание покинуть клуб из-за давления фанатов. Однако Суркис убедил тренера остаться.



После прихода Луческу в «Динамо» гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что донецкий клуб расстался с ним в 2016-м, потому что Луческу «себя исчерпал».