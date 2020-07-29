«ДНР» заявила про 41 новый случай COVID-19

За прошедшие сутки в отдельных районах Донецкой области коронавирус выявили у 41 человека. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



В формировании утверждают, что среди новых пациентов — 16 человек, которые прибыли с подконтрольной Украине территории 17 и 20 июля. Остальные — лица, контактирующие с заболевшими ранее.



По состоянию на 29 июля «ДНР» признает 1710 случаев COVID-19, среди которых 792 человека выздоровели, 99 — умерли.

По результатам исследований 27 июля в Украине без учета оккупированных территорий зафиксировано 1022 новых случая заболевания коронавирусом, 650 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 21 — умер.