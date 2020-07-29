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Зеленский: Украинскую делегацию в ТКГ может возглавить Резников, Кравчук или кто-то другой

29 июля 2020, 11:23

Зеленский: Украинскую делегацию в ТКГ может возглавить Резников, Кравчук или кто-то другой

На данный момент есть несколько претендентов на пост главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге после открытия нового корпуса больницы «Охматдет» в Киеве.

По его словам, среди претендентов — вице-премьер-министр Алексей Резников, который сейчас является заместителем главы украинской делегации в ТКГ. «Мы также говорим с первым президентом Леонидом Макаровичем Кравчуком. И есть еще пара кандидатур», — добавил Зеленский.

Он отметил, что о решении будет объявлено в ближайшие дни. «В любом случае, все люди, про которых я вам сказал, будут в этой группе. Или советниками, или руководителями направлениями, или в целом руководителем трехсторонней группы», — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что при назначении нового главы украинской делегации «нужно найти баланс». По его словам, нужен человек, «с которым разговаривает Россия», но при этом главным является то, чтобы его уважали в Украине.

«Человек, который может доминировать за столом переговоров. Человек, который может среагировать и не придать Украину в очень сложные моменты», — добавил Зеленский, описывая требования к главе делегации ТКГ.

28 июля второй президент Леонид Кучма завершил работу в качестве главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

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Леонид Кравчук Владимир Зеленский Алексей Резников
Организации
Трехсторонняя контактная группа

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