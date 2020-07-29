Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский заявил, что соблюдение перемирия на Донбассе зависит от России

29 июля 2020, 11:57

Зеленский заявил, что соблюдение перемирия на Донбассе зависит от России

Украина будет делать все для соблюдения перемирия на Донбассе, остальное зависит от России, подчеркнул президент Владимир Зеленский.

«Можем ли мы сказать, что мы договорились о прекращении огня? Да. Можем ли мы сказать, что нет никаких единичных выстрелов? Нет. Потому что они есть, они существуют. Потому что у нас 400 с лишним километров линии разграничения, и проконтролировать все очень сложно», — сказал Зеленский на брифинге после открытия нового отделения больницы «Охматдет» в Киеве.

По словам президента, в случае серьезных атак, обстрелов и нарушения достигнутых договоренностей, украинские военные будут очень мощно отвечать, и они об этом знают.

«Мы будем делать все, чтобы сохранить перемирие. Сегодня мы выполняем это стопроцентно — не на 99,9%, а на 100%. Я благодарен всем, кто это делает, и за это отвечает. Что касается той стороны, то все будет зависеть, я уверен, от Российской Федерации, сможет ли она так же все контролировать, и смогут ли они придерживаться тех договоренностей, которые у нас были. Мы увидим. Если та сторона действительно хочет прекращения войны, о чем они постоянно говорят, мы это с вами будем чувствовать», — подчеркнул Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть гарантом перемирия на востоке Украины.

На Донбассе с полуночи 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. При этом, ВСУ и боевики заявили о готовности открыть огонь в случае нарушения «режима тишины» другой стороной.

Миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений в первый день перемирия.

В Офисе президента Украины заявили, что прекращение огня работает, так как произошедшие обстрелы не несут системного характера.

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
Россия-Украина режим тишины

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:42
«ДНР» заявила про 41 новый случай COVID-19
09:41
«ЛНР»: Девушка подорвалась на мине в Краснодонском районе
09:28
Беспилотник ОБСЕ глушили над участком разведения
22:49
В Донецке горит поликлиника
17:27
Пушилин признал дефицит медиков
15:53
«ДНР» до сих пор не погасила долги по зарплате железнодорожникам
14:59
«ДНР» приговорила жительницу Макеевки к 10 годам тюрьмы за «шпионаж»
10:34
«ДНР» заявила о 21 заболевшем коронавирусом и двух умерших за сутки
10:08
Шанс на мир, демонтаж Шевченко в Луганске, работа КПВВ. Дайджест ►
14:10
«ДНР» на день возобновила пропуск людей через КПВВ: ситуация в понедельник
13:05
«ДНР» рассматривает возможность открытия КПВВ «Еленовка» три раза в неделю
12:07
Штаб ООС: Боевики вели обстрелы после начала перемирия
11:42
На Донбассе не выявили новых заболевших COVID-19 в воскресенье
08:50
«Воде Донбасса» удалось восстановить две магистрали канала под Горловкой
22:33
Донбасс. Итоги недели 20-26 июля
все новости
12:35
В ВСУ и Госпогранслужбе сообщили о новых случаях COVID-19
12:15
СБУ задержала организаторов серии взрывов в Киеве
11:57
Зеленский заявил, что соблюдение перемирия на Донбассе зависит от России
11:23
Зеленский: Украинскую делегацию в ТКГ может возглавить Резников, Кравчук или кто-то другой
11:06
В Луганской области еще один человек заболел коронавирусом
10:42
«ДНР» заявила про 41 новый случай COVID-19
10:19
«Шахтер» и «Динамо» поздравили Луческу с 75-летием
09:41
«ЛНР»: Девушка подорвалась на мине в Краснодонском районе
09:34
Резников видит в обстрелах на Донбассе нарушение «режима тишины», а не перемирия
09:28
Беспилотник ОБСЕ глушили над участком разведения
08:52
В Украине выявили 1022 заболевших коронавирусом за сутки
08:00
Сегодня на Донбассе обстрелов не зафиксировано
23:17
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений «режима тишины» на Донбассе
22:49
В Донецке горит поликлиника
21:43
В Донецкой области выявили еще девять больных коронавирусом
все новости
ВИДЕО
В Донецке горит поликлиника
28 июля, 22:49
Как коронавирус передается по воздуху? ►
28 июля, 18:10
Неизвестный с топором напал на синагогу в Мариуполе
28 июля, 16:27

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция