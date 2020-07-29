Зеленский заявил, что соблюдение перемирия на Донбассе зависит от России

Украина будет делать все для соблюдения перемирия на Донбассе, остальное зависит от России, подчеркнул президент Владимир Зеленский.



«Можем ли мы сказать, что мы договорились о прекращении огня? Да. Можем ли мы сказать, что нет никаких единичных выстрелов? Нет. Потому что они есть, они существуют. Потому что у нас 400 с лишним километров линии разграничения, и проконтролировать все очень сложно», — сказал Зеленский на брифинге после открытия нового отделения больницы «Охматдет» в Киеве.



По словам президента, в случае серьезных атак, обстрелов и нарушения достигнутых договоренностей, украинские военные будут очень мощно отвечать, и они об этом знают.



«Мы будем делать все, чтобы сохранить перемирие. Сегодня мы выполняем это стопроцентно — не на 99,9%, а на 100%. Я благодарен всем, кто это делает, и за это отвечает. Что касается той стороны, то все будет зависеть, я уверен, от Российской Федерации, сможет ли она так же все контролировать, и смогут ли они придерживаться тех договоренностей, которые у нас были. Мы увидим. Если та сторона действительно хочет прекращения войны, о чем они постоянно говорят, мы это с вами будем чувствовать», — подчеркнул Зеленский.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть гарантом перемирия на востоке Украины.

На Донбассе с полуночи 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. При этом, ВСУ и боевики заявили о готовности открыть огонь в случае нарушения «режима тишины» другой стороной.



Миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений в первый день перемирия.



В Офисе президента Украины заявили, что прекращение огня работает, так как произошедшие обстрелы не несут системного характера.