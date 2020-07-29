Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СБУ задержала организаторов серии взрывов в Киеве

29 июля 2020, 12:15

СБУ задержала организаторов серии взрывов в Киеве

Служба безопасности задержала организаторов серии взрывов в Киеве, которые произошли в июле. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным, подозреваемые использовали самодельные взрывные устройства и устроили взрыв у входа на станцию ​​метро «Шулявская» и в жилом доме на столичном Подоле.

«Кроме того, правоохранители обезвредили одно из устройств возле метро "Минская", а еще одно обнаружили на сортировочной станции после анонимного звонка», — сказано в сообщении.

После первого взрыва злоумышленники потребовали от правоохранителей перечислить им 50 биткоинов (500 тысяч гривен).

Для совершения терактов злоумышленники использовали разные телефоны и карточки операторов мобильной связи, wi-fi роутеры, платы и схемы передачи сигналов для приведения в действие взрывных устройств.

Проведено 15 обысков по адресам проживания и пребывания фигурантов. Во время одного из обысков правоохранители изъяли мобильный телефон, на котором остались QR-коды аналогичные тем, которые были на местах совершения взрывов. С другого мобильного телефона злоумышленники заказывали в интернет-магазине wi-fi-модулт, которыми оснащали взрывчатки.

Во время обыска в автомобиле и по месту жительства одного из задержанных найдены устройства и средства, которые использовались в производстве взрывчатки.

Двум задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Напомни, что 17 июля возле станции метро «Шулявская» в Киеве произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека.

27 июля в Киеве произошел взрыв в жилом доме на Подоле. 

20 июля сотрудники мусороперерабатывающего предприятия обнаружили устройство, похожее на взрывчатку. На следующий день в Киеве заминировали площадь у станции метро «Минская».

ТЕГИ

Места
Киев
Прочее
СБУ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:42
«ДНР» заявила про 41 новый случай COVID-19
09:41
«ЛНР»: Девушка подорвалась на мине в Краснодонском районе
09:28
Беспилотник ОБСЕ глушили над участком разведения
22:49
В Донецке горит поликлиника
17:27
Пушилин признал дефицит медиков
15:53
«ДНР» до сих пор не погасила долги по зарплате железнодорожникам
14:59
«ДНР» приговорила жительницу Макеевки к 10 годам тюрьмы за «шпионаж»
10:34
«ДНР» заявила о 21 заболевшем коронавирусом и двух умерших за сутки
10:08
Шанс на мир, демонтаж Шевченко в Луганске, работа КПВВ. Дайджест ►
14:10
«ДНР» на день возобновила пропуск людей через КПВВ: ситуация в понедельник
13:05
«ДНР» рассматривает возможность открытия КПВВ «Еленовка» три раза в неделю
12:07
Штаб ООС: Боевики вели обстрелы после начала перемирия
11:42
На Донбассе не выявили новых заболевших COVID-19 в воскресенье
08:50
«Воде Донбасса» удалось восстановить две магистрали канала под Горловкой
22:33
Донбасс. Итоги недели 20-26 июля
все новости
12:35
В ВСУ и Госпогранслужбе сообщили о новых случаях COVID-19
12:15
СБУ задержала организаторов серии взрывов в Киеве
11:57
Зеленский заявил, что соблюдение перемирия на Донбассе зависит от России
11:23
Зеленский: Украинскую делегацию в ТКГ может возглавить Резников, Кравчук или кто-то другой
11:06
В Луганской области еще один человек заболел коронавирусом
10:42
«ДНР» заявила про 41 новый случай COVID-19
10:19
«Шахтер» и «Динамо» поздравили Луческу с 75-летием
09:41
«ЛНР»: Девушка подорвалась на мине в Краснодонском районе
09:34
Резников видит в обстрелах на Донбассе нарушение «режима тишины», а не перемирия
09:28
Беспилотник ОБСЕ глушили над участком разведения
08:52
В Украине выявили 1022 заболевших коронавирусом за сутки
08:00
Сегодня на Донбассе обстрелов не зафиксировано
23:17
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений «режима тишины» на Донбассе
22:49
В Донецке горит поликлиника
21:43
В Донецкой области выявили еще девять больных коронавирусом
все новости
ВИДЕО
В Донецке горит поликлиника
28 июля, 22:49
Как коронавирус передается по воздуху? ►
28 июля, 18:10
Неизвестный с топором напал на синагогу в Мариуполе
28 июля, 16:27

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция