СБУ задержала организаторов серии взрывов в Киеве

Служба безопасности задержала организаторов серии взрывов в Киеве, которые произошли в июле. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По предварительным данным, подозреваемые использовали самодельные взрывные устройства и устроили взрыв у входа на станцию ​​метро «Шулявская» и в жилом доме на столичном Подоле.



«Кроме того, правоохранители обезвредили одно из устройств возле метро "Минская", а еще одно обнаружили на сортировочной станции после анонимного звонка», — сказано в сообщении.



После первого взрыва злоумышленники потребовали от правоохранителей перечислить им 50 биткоинов (500 тысяч гривен).



Для совершения терактов злоумышленники использовали разные телефоны и карточки операторов мобильной связи, wi-fi роутеры, платы и схемы передачи сигналов для приведения в действие взрывных устройств.



Проведено 15 обысков по адресам проживания и пребывания фигурантов. Во время одного из обысков правоохранители изъяли мобильный телефон, на котором остались QR-коды аналогичные тем, которые были на местах совершения взрывов. С другого мобильного телефона злоумышленники заказывали в интернет-магазине wi-fi-модулт, которыми оснащали взрывчатки.



Во время обыска в автомобиле и по месту жительства одного из задержанных найдены устройства и средства, которые использовались в производстве взрывчатки.



Двум задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Напомни, что 17 июля возле станции метро «Шулявская» в Киеве произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека.



27 июля в Киеве произошел взрыв в жилом доме на Подоле.



20 июля сотрудники мусороперерабатывающего предприятия обнаружили устройство, похожее на взрывчатку. На следующий день в Киеве заминировали площадь у станции метро «Минская».