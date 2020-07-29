«ЛНР» выявила 609-й случай коронавируса

В отдельных районах Луганской области был выявлен один новый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».



За все время пандемии «ЛНР» признает 609 случаев COVID-19. Из них 569 человек уже выздоровели, 15 — умерли.



В воскресенье сообщалось о 608 случаях коронавирусной болезни в ОРЛО.

На подконтрольной Украине территории Луганской области подтверждено 123 случая коронавируса.



У властей Украины нет достоверных данных о заболеваемости COVID-19 на неподконтрольной территории.