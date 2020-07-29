Отсутствие жилья и ПТСР: с чем живут освобожденные из плена «Л-ДНР» ►

С апреля боевики группировки «ДНР» удерживают в плену 20-летнего дончанина Богдана Максименко, который распространял в социальных сетях фотографии с украинским флагом, мнения о будущем Донецка и авторские песни.



По данным СБУ, в отдельных районах Донбасса незаконно лишенные свободы 214 человек. Точное количество узников в тюрьмах группировок неизвестно. «На подвалах» бывшей арт-платформы «Изоляция», в СИЗО и колониях в ОРДЛО до сих пор остаются десятки людей. Ко многим из них применяются жестокие пытки.



У Красного креста и ОБСЕ нет доступа к местам лишения свободы на неподконтрольной Украине территории.



В поле зрения родственников и правозащитников эти люди попадают в двух случаях — либо когда группировки выносят так называемый судебный приговор, либо, если имена удерживаемых попадают в обменные списки.