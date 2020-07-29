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Россия отправит в Донецк первый за время пандемии «гуманитарный конвой»

29 июля 2020, 14:15

Россия отправит в Донецк первый за время пандемии «гуманитарный конвой»

В четверг, 30 июля, на подконтрольную группировке «ДНР» территорию прибудет «гуманитарный конвой» от МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Подчеркивается, что в состав «гумконвоя» войдет помощь в виде медикаментов и медицинского имущества. Разгрузка состоится на складах хранения в Донецке.

В «ДНР» указали, что это будет 97-й по счету «гумконвой» за время конфликта на Донбассе. В предыдущий раз белые грузовики из России приезжали в Донецк и Луганск 19 декабря 2019 года. Тогда украинской стороне, как и в предыдущие разы, не дали ознакомиться с содержанием груза.

Таким образом, завтрашний российский «гуманитарный конвой» станет первым за время пандемии коронавируса.

Ранее в «ДНР» неоднократно заявляли, что Россия помогает в борьбе с COVID-19. Как именно происходит доставка тестов, средств защиты и лекарств, не пояснялось. Также не раскрывались объемы помощи.

Во время пандемии помощь в Донецк и Луганск неоднократно отправлял Международный комитет Красного креста.

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