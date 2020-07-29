Разумков рассчитывает, что компенсацию за разрушенное жилье учтут в бюджете-2021

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассчитывает, что расходы на компенсацию за разрушенное в ходе боевых действий жилье будет учтено при подготовке бюджета на 2021 год. Об этом он сказал журналистам на КПВВ «Майорское», передает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



По словам Разумкова, этим вопросом занимаются Кабинет министров, профильные комитеты Рады и военно-гражданские администрации.



Вместе с тем спикер Рады заявил, что одной из проблем формирования бюджета является перераспределение средств для борьбы с COVID-19.



«Если мы говорим об организационных вопросах, то мы готовы это делать. Но, прежде всего, это бюджет, о котором я уже упомянул. И второй вопрос связан с тем, чтобы сохранялась тишина на фронте... Я надеюсь, что благодаря прекращению огня, что есть сегодня, мы сможем реализовать и это направление работы», — сказал Разумков.



«Я надеюсь, что при подготовке бюджета на 2021 год будет предложено и учтено Кабинетом министров Украины, а мы как Верховная Рада готовы в этом помогать», — добавил он.



В результате боев на подконтрольной властям территории Донецкой области пострадало 13 288 домов. На сегодня удалось восстановить 7750 домов, до конца года планируется восстановление еще одной тысячи домов.