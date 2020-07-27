Кравчук ждет официального предложения войти в ТКГ по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что готов войти в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе, однако на данный момент официального предложения от действующего главы государства нет. Об этом он сказал сайту «Сегодня».



Кравчук также считает, что и назначение вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова главой украинской делегации в ТКГ станет хорошим шагом, если так решит президент Владимир Зеленский.



«Президент Зеленский назвал и мою кандидатуру, и кандидатуру Резникова. Я высоко оцениваю Резникова, он профессионал, давно занимается этим вопросом. Если его назначат, то это будет прекрасно. Когда мне официально предложат, и я приму решение, то тогда и можно будет говорить об этом. Как я могу решать, когда мне не было предложения?» — сказал Кравчук.



В свою очередь Алексей Резников сказал «Украинской правде», что будет рад, если главой делегации в ТКГ будет назначен Кравчук. «Мне будет очень комфортно работать рядом и еще это даст время для работы в правительстве», — пояснил он.



На вопрос, предлагал ли ему Зеленский возглавить украинскую делегацию ТКГ, Резников ответил: «Давайте это опустим».

28 июля второй президент Леонид Кучма завершил работу в качестве главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.