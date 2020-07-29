Зеленский поручил подготовиться к выборам в условиях пандемии

Президент Владимир Зеленский заявил, что процедуру и финансирование местных выборов 25 октября необходимо продумать в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



«Очевидно, предстоящие выборы будут проходить на фоне определенных ограничений из-за коронавирусной инфекции, и уже сейчас надо продумать механизмы, процедуры и финансирование, чтобы обезопасить украинцев и дать им возможность свободно проголосовать за кандидатов», — сказал Зеленский на традиционном селекторном совещании в среду.



В свою очередь, глава МВД Арсен Аваков обратил внимание на обеспечение достаточного количества тех, кто будет следить за порядком во время проведения голосования, особенно после принятия законопроектов, требующих большего количества правоохранителей на выборах.



Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что местные выборы в Донецкой и Луганской областях состоятся в прифронтовых населенных пунктах при условиях обеспечения гарантий безопасности.

Верховная Рада 15 июля приняла постановление о проведении местных выборов 25 июля. В Донецкой и Луганской областях выборы состоятся только на подконтрольной властям территории. При этом голосование в областные советы проводиться не будет.