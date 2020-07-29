Полиция ищет свидетелей убийства проукраинского активиста в Донецке. Оно произошло 6 лет назад

Полиция Селидово проводит следственные действия по факту убийства активиста Дмитрия Чернявского во время патриотической акции в Донецке 13 марта 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



Во время мирной акции за единую Украину на площади им. Ленина в Донецке произошли массовые беспорядки, во время которых 22-летнему студенту из Бахмута Дмитрию Чернявскому нанесли ножевые ранения, несовместимые с жизнью.



«Сейчас полицейские устанавливают свидетелей указанных событий», — сообщили в полиции.



Расследование ведется по фактам совершения массового беспорядка (ч. 1 ст. 294 УК) и умышленного убийства человека (ч. 1 ст. 115 УК).



В рамках предварительного расследования установлено, что во время акции группа лиц, действуя умышленно, с применением предметов для нанесения телесных повреждений избила участников мероприятия и повредила автобус МВД.



Во время беспорядков Чернявскому нанесли ножевое ранение грудной клетки.



Правоохранители просят откликнуться свидетелей вышеупомянутых событий, которым известны обстоятельства происшествия или лица, причастные к их совершению.

В 2018 году «Новости Донбасса» сообщали, что в причастности к убийству Чернявского подозреваются 8 человек.