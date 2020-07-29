Боевики один раз нарушили «режим тишины» с начала суток

С начала суток боевики один раз обстреляли украинских военных на Донбассе из подствольного гранатомета. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Под огнем оказались позиции ООС вблизи Новолуганского Донецкой области.



«Выстрел был не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь вследствие враждебного выстрела нет», — говорится в сообщении.

На Донбассе с полуночи 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. При этом, ВСУ и боевики заявили о готовности открыть огонь в случае нарушения «режима тишины» другой стороной.