Назначение нового представителя в ТКГ: Кравчука пригласили на встречу в Офис президента

Президент Владимир Зеленский проводит консультации относительно назначения нового представителя Украины в Трехсторонней контактной группе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Отмечается, что конкретное предложение Зеленский сделает кандидату, который будет лучше отвечать всем требованиям.



«Сейчас роль главы украинской делегации в ТКГ чрезвычайно важна, ведь мы начинаем новый организационный этап, который предусматривает обеспечение устойчивого перемирия и попытки переформатировать и усилить наши переговорные позиции в пределах Минского формата», — отметили в ОП.



Среди претендентов на пост представителя Киева в ТКГ — первый президент Украины Леонид Кравчук и вице-премьер-министр Алексей Резников, который сейчас является заместителем главы украинской делегации в ТКГ.



В эфире телеканала «Наш» вечером в среду Кравчук сообщил, что на завтра у него назначена встреча в Офисе президента для обсуждения вопроса об участии в работе ТКГ.



«У меня есть информация, что меня, я больше не знаю кого еще, пригласили на 11:30 завтра в Офис президента. Я думаю, что это будет разговор об этом вопросе», — сказал он.

28 июля второй президент Леонид Кучма завершил работу в качестве главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.



Президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма во второй раз стал главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе 3 июня 2019 года. Также он продолжил возглавлять делегацию после обновления ее состава в начале мая 2020 года.