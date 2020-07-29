За сутки в Донецкой области коронавирус выявили у четырех человек

В течение среды, 29 июля, на подконтрольной властям территории Донецкой области выявили 4 новых случая коронавируса. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Диагноз подтвердился у двух жителей Украинки (70-летние мужчины), жителя Мангушского района (55-летний мужчина) и жителя Святогорска (69-летний мужчина).



Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории коронавирус обнаружен у 865 человек, из которых 658 человек выздоровели, 12 — умерли.