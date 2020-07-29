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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

29 июля 2020, 23:35

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

В течение среды, 29 июля, на подконтрольной властям территории Донецкой области выявили 4 новых случая коронавируса. С начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории коронавирус обнаружен у 865 человек, из которых 658 человек выздоровели, 12 — умерли.

Группировка «ДНР» заявила о 41-м новом случае COVID-19. По состоянию на 29 июля «ДНР» признает 1710 случаев COVID-19, среди которых 792 человека выздоровели, 99 — умерли.

В Луганской области коронавирус обнаружили у жителя Беловодского района, который заболел пневмонией. Всего в области без учета ОРЛО зафиксировано 123 случая COVID-19: выздоровели 90 пациентов, один человек умер.

Еще об одном новом пациенте с COVID-19 заявила группировка «ЛНР». Подробности не сообщаются. За все время пандемии «ЛНР» признает 609 случаев COVID-19. Из них 569 человек уже выздоровели, 15 — умерли.

Политика

Среди претендентов на пост представителя Киева в ТКГ — первый президент Украины Леонид Кравчук и вице-премьер-министр Алексей Резников, который сейчас является заместителем главы украинской делегации в ТКГ.

Украина будет делать все для соблюдения перемирия на Донбассе, остальное зависит от России, подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Права человека

«ДНР» не подтверждает украинской стороне удержание дончанина Богдана Максименко, арестованного в Донецке по обвинению в «экстремизме».

Боевые действия

Девушка пострадала в результате взрыва мины в Краснодонском районе, заявили в «ЛНР».

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