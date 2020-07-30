Новые КПВВ в Луганской области планируют открыть до конца осени

Новые КПВВ в Золотом и Счастье Луганской области планируется открыть в течение четырех месяцев. На пунктах планируют создать сервисные центры для обслуживания граждан с неподконтрольных территорий. Об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский, передает пресс-служба Минреинтеграции.



Он напомнил, что на подконтрольной правительству территории вблизи города Золотое уже построен комплекс сооружений для пропуска и сервисного обслуживания граждан. Касательно КПВВ вблизи города Счастье рабочая группа должна в ближайшее время определить места обустройства режимной и сервисной территории.



Он отметил, что там предусмотрено открыть аптечный пункт, мобильный центр предоставления админуслуг, юридическую приемную и другие объекты для обслуживания граждан.



Ранее в Минреинтеграции заявили, что сервисные центры будут открыты на всех КПВВ Донбасса и админграницы с Крымом.

На заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля договорились об открытии двух новых КПВВ в Золотом и Счастье Луганской области не позднее 10 ноября 2020 года.