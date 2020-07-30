В Украине установлен суточный антирекорд заболеваемости коронавирусом

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1 197 новых случаев заболевания коронавирусом, что стало антирекордом за все время пандемии. 760 ранее заболевших выздоровели, а 23 человека умерли.



Об этом сообщается на сайте системы мониторинга коронавируса СНБО.



За все время исследований в Украине выявлено 68 794 случая COVID-19. Из них 38 154 человек выздоровели, а 1 673 — скончались. Продолжают болеть 28 967 человек, что на 414 больше, чем днем ранее.



Ситуация в регионах:

Данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно неподконтрольных территориях у властей Украины нет.



Вчера, 29 июля, сообщалось о 1022 новых инфицированных коронавирусом, 28 июля о — 919 случаях заболевания, 27 июля — о 807 заболевших.