В СБУ заявили, что выявили механизм получения боевиками «ДНР» выплат из госбюджета

Служба безопасности Украины обнаружила группу лиц, которая создали механизм противоправной выдачи социальных выплат из госбюджета Украины. По данным правоохранителей, средства получали и боевики группировки «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



«Злоумышленники за денежное вознаграждение оформляли жителям временно оккупированной территории Донетчины паспорта граждан Украины и документы на назначение социальных выплат. Они лично получали документы и переправляли их через линию разграничения», - говорится в сообщении.



29 июля в Бахмуте оперативники спецслужбы задержали трех фигурантов производства при попытке снятия наличных для дальнейшей доставки на оккупированную территорию.



«Во время санкционированных обысков по месту жительства и временного пребывания злоумышленников правоохранители изъяли наличные, банковские карточки и документы, которые были основанием для получения денег в украинских банковских учреждениях, в том числе для лиц, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований», - говорится в сообщении.



Трем фигурантам сообщили о подозрении по статьям «создание террористической группы», «злоупотребление властью или служебным положением» и «служебный подлог».