ФСБ задержала моряка Черноморского флота по обвинению в шпионаже на Украину

В аннексированном Севастополе по подозрению в государственной измене задержан военнослужащий Черноморского флота России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.



Задержанный якобы передавал украинской военной разведке секретные сведения.



Подробности спецслужба не раскрыла, уголовное дело возбуждено по статье 275 УК РФ (государственная измена). Суд уже арестовал военнослужащего, ему грозит от 12 до 20 лет колонии.



В апреле 2020 года ФСБ объявила о пресечении деятельности в Крыму группы якобы агентов Главного управления разведки Минобороны Украины. В состав группы входила военнослужащая Вооруженных сил России, которая в 2017–2018 годах выдавала украинской военной разведке доверенные ей по службе сведения, составляющие государственную тайну.