Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ФСБ задержала моряка Черноморского флота по обвинению в шпионаже на Украину

30 июля 2020, 10:14

ФСБ задержала моряка Черноморского флота по обвинению в шпионаже на Украину

В аннексированном Севастополе по подозрению в государственной измене задержан военнослужащий Черноморского флота России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Задержанный якобы передавал украинской военной разведке секретные сведения.

Подробности спецслужба не раскрыла, уголовное дело возбуждено по статье 275 УК РФ (государственная измена). Суд уже арестовал военнослужащего, ему грозит от 12 до 20 лет колонии.

В апреле 2020 года ФСБ объявила о пресечении деятельности в Крыму группы якобы агентов Главного управления разведки Минобороны Украины. В состав группы входила военнослужащая Вооруженных сил России, которая в 2017–2018 годах выдавала украинской военной разведке доверенные ей по службе сведения, составляющие государственную тайну.

ТЕГИ

Организации
Черноморский флот ФСБ РФ
Прочее
Шпионаж

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:06
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 31 июля
13:39
На КПВВ задержали жителя Макеевки, который ездил через Россию в обход правил
12:20
«ДНР» учила школьников воевать в Харцызске
10:41
«ДНР» заявила о 18 новых случаях коронавируса и одной смерти
10:27
В Донецк и Луганск прибыли грузовики «гуманитарного конвоя» России
23:35
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
14:41
110 дней плена: «ДНР» не подтверждает удержание 20-летнего Богдана Максименко
14:15
Россия отправит в Донецк первый за время пандемии «гуманитарный конвой»
13:58
Отсутствие жилья и ПТСР: с чем живут освобожденные из плена «Л-ДНР» ►
12:52
«ЛНР» выявила 609-й случай коронавируса
10:42
«ДНР» заявила про 41 новый случай COVID-19
09:41
«ЛНР»: Девушка подорвалась на мине в Краснодонском районе
09:28
Беспилотник ОБСЕ глушили над участком разведения
22:49
В Донецке горит поликлиника
17:27
Пушилин признал дефицит медиков
все новости
14:36
Первый президент Украины Кравчук стал главой украинской делегации в ТКГ
14:06
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 31 июля
13:39
На КПВВ задержали жителя Макеевки, который ездил через Россию в обход правил
13:33
Кремль «не знает» об участии в боях на Донбассе задержанных в Беларуси
13:17
В Станице Луганской заработает мобильный пункт для желающих пройти ПЦР-тестирование
12:58
Украина инициирует экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков
12:50
Луческу рассказал, что поговорил с Ахметовым уже после подписания контракта с «Динамо»
12:33
Как летать во время пандемии коронавируса? Полезные советы ►
12:20
«ДНР» учила школьников воевать в Харцызске
11:53
На Донетчине объявили подозрение полицейскому, который ударил женщину прикладом автомата
11:40
«Новая газета» нашла подтверждения, что задержанные в Беларуси связаны с ЧВК «Вагнера»
11:08
На Луганщине подтверждены три новых случая заболевания COVID-19
10:48
МИД Украины прокомментировал возможность экстрадиции боевиков из Беларуси
10:41
«ДНР» заявила о 18 новых случаях коронавируса и одной смерти
10:27
В Донецк и Луганск прибыли грузовики «гуманитарного конвоя» России
все новости
ВИДЕО
Как летать во время пандемии коронавируса? Полезные советы ►
30 июля, 12:33
Отсутствие жилья и ПТСР: с чем живут освобожденные из плена «Л-ДНР» ►
29 июля, 13:58
В Донецке горит поликлиника
28 июля, 22:49

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция