На Луганщине подтверждены три новых случая заболевания COVID-19

В Луганской области за минувшие сутки подтверждены три новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Положительные тесты обнаружены в трех жителей города Северодонецк. Двое - из числа ранее установленных контактных лиц, один находился на самоизоляции.



Отмечается, что заболевшие проходят лечение амбулаторно.



За минувшие сутки выписаны пять человек.



С начала проведения исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 126 человек, из них выздоровели - 95, лечатся – 30, один человек умер.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1 197 новых случаев заболевания коронавирусом, что стало антирекордом за все время пандемии. За все время исследований в Украине выявлено 68 794 случая COVID-19. Из них 38 154 человек выздоровели, а 1 673 — скончались.