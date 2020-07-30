«Новая газета» нашла подтверждения, что задержанные в Беларуси связаны с ЧВК «Вагнера»

«Новая газета» опубликовала имеющиеся в распоряжении редакции документы, которые подтверждают, что как минимум часть из 33 задержанных в Беларуси российских бойцов связаны с ЧВК «Вагнера».



«Примерно треть из задержанных — ветераны "группы Вагнера", а служба безопасности Вагнера славится любовью к анкетам, фотографиям, спискам и распискам. Иногда штабная культура подводит, и часть этих списков попадает к журналистам», — отмечается в публикации.



Издание обнародовало заполненные бойцами анкеты и фотографии, сделанные «службой безопасности» в лагере подготовки ЧВК «Вагнера» рядом с российским Молькино в Краснодарском крае.



Также отмечается, что часть наемников принмали участие в боях на Донбассе.

29 июля правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании 33 бойцов российской ЧВК «Вагнера». Утверждается, что они планировали дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании.



Задержанные имеют российские паспорта. Некоторые из них являются выходцами из Украины и также имеют украинские паспорта. Часть задержанных участвовали в боях на Донбассе на стороне группировок «ДНР» и «ЛНР».



В отношении задержанных открыто уголовное дело, им инкриминируют подготовку теракта.



«Вагнер» — позывной бывшего офицера спецназа ГРУ России Дмитрия Уткина. Бойцы созданной им частной военной компании воевали на Донбассе, в Сирии и странах Африки. Самого Уткина в декабре 2016 года заметили на приеме в Кремле. При этом в России официально не разрешены ЧВК.



На связь ЧВК «Вагнера» с российскими разведкой и министерством обороны указывали Служба безопасности Украины, а также расследовательская группа Bellingcat.