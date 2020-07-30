На Донетчине объявили подозрение полицейскому, который ударил женщину прикладом автомата

Государственное бюро расследований в Донецкой области подозревает майора полиции в превышении полномочий, правоохранитель во время исполнения обязанностей якобы ударил прикладом автомата женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



Инцидент произошел 28 февраля 2020 года. Полицейский прибыл вместе со следственно-оперативной группой на вызов по сообщению о драке в одном из частных жилых домов Торецка.



К правоохранителям вышли двое мужчин и женщина, которая попыталась выяснить цель приезда правоохранителей.



«В ответ майор металлическим прикладом автомата ударил женщину по лицу. От удара она упала на землю. Позже врачи диагностировали у нее легкие телесные повреждения», — отметили в ГБР.



ГБР сообщило о подозрении майору полиции. Его подозревают в превышении служебных полномочий (часть 2 статьи 365 Уголовного кодекса).



В случае признания вины правоохранителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.