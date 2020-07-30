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«ДНР» учила школьников воевать в Харцызске

30 июля 2020, 12:20

«ДНР» учила школьников воевать в Харцызске

В подконтрольном группировке «ДНР» Харцызске прошли полевые сборы для молодежи допризывного возраста. Об этом сообщает сепаратистский телеканал «Первый республиканский».

В ходе мероприятия «инструкторы» учили подростков стрелять из оружия, собирать и разбирать автоматы, метать гранаты, оказывать первую медицинскую помощь.

В сборах приняли участие 6 команд из Зугрэса, Амвросиевки, Харцызска, Зуевки и Троицко-Харцызска.

Такие соревнования проводятся каждый год.

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