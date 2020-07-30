Как летать во время пандемии коронавируса? Полезные советы ►

В Украине с 15 июня возобновились регулярные авиаперелеты в другие страны. При этом для путешественников большинство государств остаются закрытыми. Почти все страны ЕС, но и там уже есть исключения. Но, например, Турция, Египет, Болгария, Хорватия — готовы принимать украинских туристов.



Всемирная организация здравоохранения рекомендует по возможности воздерживаться от поездок и перелетов. Но если кто-то из вас все-таки решиться отправиться за границу, «НД» собрал полезные советы для путешествий и авиаперелетов в эпоху коронавируса.