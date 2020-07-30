Украина инициирует экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков

Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков. Об этом «Интерфакс-Украина» сообщили в пресс-центре СБУ.



Отмечается, что непосредственно вопросами экстрадиции занимается Офис генпрокурора.

29 июля правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании 33 бойцов российской ЧВК «Вагнера». Утверждается, что они планировали дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании.



Задержанные имеют российские паспорта. Некоторые из них являются выходцами из Украины и также имеют украинские паспорта. Часть задержанных участвовали в боях на Донбассе на стороне группировок «ДНР» и «ЛНР».



В отношении задержанных открыто уголовное дело, им инкриминируют подготовку теракта.



«Вагнер» — позывной бывшего офицера спецназа ГРУ России Дмитрия Уткина. Бойцы созданной им частной военной компании воевали на Донбассе, в Сирии и странах Африки. Самого Уткина в декабре 2016 года заметили на приеме в Кремле. При этом в России официально не разрешены ЧВК.



На связь ЧВК «Вагнера» с российскими разведкой и министерством обороны указывали Служба безопасности Украины, а также расследовательская группа Bellingcat.