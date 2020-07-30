В Станице Луганской заработает мобильный пункт для желающих пройти ПЦР-тестирование

В поселке Станица Луганская должен заработать пункт для всех желающих пройти ПЦР-тестирование на COVID-19. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Сергей Гайдай.



«В случае получения отрицательного теста это позволит не находиться на самоизоляции», - отметил Гайдай на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



В Станице Луганской находится единственный в Луганской области пункт пропуска через линию соприкосновения.

Кабмин освободил от самоизоляции пересекающих КПВВ при условии сдачи негативного ПЦР-теста на коронавирус.



Документ предусматривает возможность прекращения режима самоизоляции или обсервации для людей, которые пересекают государственную границу и/или контрольные пункты пропуска с временно оккупированными территориями в случае получения негативного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР.