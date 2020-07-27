Кремль «не знает» об участии в боях на Донбассе задержанных в Беларуси

Кремлю ничего не известно о том, что задержанные в Беларуси бойцы ЧВК «Вагнера» принимали участие в боевых действиях на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«За что их преследовать [в России]? А кто вам сказал, что они там [на Донбассе] принимали участие? Мы не располагаем такой информацией, я просто не могу вам ответить», — приводит его слова «РИА Новости».



Также Песков отметил, что в России юридически нет понятия частной военной компании (ЧВК).



«Что такое ЧВК "Вагнер"? В России юридически, де-юре, такого понятия, как ЧВК, нет. Что такое ЧВК? Есть частные охранные предприятия, ЧОПы, частные фирмы охранные. А такого понятия, как ЧВК, в российском законодательстве нет», — заявил представитель Кремля.



На вопрос, действует ли ЧВК в России де-факто, Песков ответил, что не располагает данными о «каких-то военных компаниях».



На просьбу прокомментировать, какой будет реакция российской стороны в случае возможной экстрадиции задержанных в Беларуси в Украину, поскольку часть обвиняемых является гражданами этой страны, Песков сказал: «Мы не признаем украинского гражданства. Они граждане России».

29 июля правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании 33 бойцов российской ЧВК «Вагнера». Утверждается, что они планировали дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании.



Задержанные имеют российские паспорта. Некоторые из них являются выходцами из Украины и также имеют украинские паспорта. Часть задержанных участвовали в боях на Донбассе на стороне группировок «ДНР» и «ЛНР».



В отношении задержанных открыто уголовное дело, им инкриминируют подготовку теракта.



«Вагнер» — позывной бывшего офицера спецназа ГРУ России Дмитрия Уткина. Бойцы созданной им частной военной компании воевали на Донбассе, в Сирии и странах Африки. Самого Уткина в декабре 2016 года заметили на приеме в Кремле. При этом в России официально не разрешены ЧВК.



На связь ЧВК «Вагнера» с российскими разведкой и министерством обороны указывали Служба безопасности Украины, а также расследовательская группа Bellingcat.