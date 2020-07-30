«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 31 июля

В пятницу, 31 июля, группировка «ДНР» на один день откроет свой КПВВ «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает штаб «ДНР» по коронавирусу.



Как и ранее, для въезда в Донецк необходимо разрешение штаба, а для выезда нужна регистрация (прописка) на подконтрольной Украине территории.



Все прибывшие на подконтрольную «ДНР» территорию обязаны пройти 14-дневную обсервацию в больнице.



КПВВ «Еленовка» будет работать с 9:00 до 18:00.



В предыдущий раз «ДНР» открывала это пункт пропуска 27 июля. Сейчас «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

КПВВ «Еленовка» соединен дорожным коридором с украинским пунктом пропуска «Новотроицкое». Сейчас это единственный дорожный коридор в Донецкой области, через который осуществляется пропуск людей после послабления карантина.