Бородай заявил, что среди задержанных в Беларуси есть 8 членов «Союза добровольцев Донбасса»

Среди задержанных в Беларуси бойцов ЧВК «Вагнера» есть восемь членов «Союза добровольцев Донбасса». Об этом в комментарии РБК заявил руководитель организации, экс-председатель «правительства» группировки «ДНР» Александр Бородай.



С обвинениями в подготовке к проведению терактов, с которыми выступили власти Белоруссии, Бородай не согласен.



Появление бойцов ЧВК «Вагнера» в Беларуси Бородай считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что из-за коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например, в государства Африки.

29 июля правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании 33 бойцов российской ЧВК «Вагнера». Утверждается, что они планировали дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании.



Задержанные имеют российские паспорта. Некоторые из них являются выходцами из Украины и также имеют украинские паспорта. Часть задержанных участвовали в боях на Донбассе на стороне группировок «ДНР» и «ЛНР».



В отношении задержанных открыто уголовное дело, им инкриминируют подготовку теракта.



Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков.