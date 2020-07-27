С 1 августа Украина может отменить самоизоляцию для прибывших через КПВВ на Донбассе

Обновлено. Окончательное решение о том, будет ли отменена самоизоляция или нет, принимает командущий ООС. 31 июля стало известно, что действие карантинных ограничений на КПВВ Донбасса продолжат. Граждане Украины (кроме тех, кто прибывает для участия во ВНО) будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса «Дій вдома», или обсервации.



С 1 августа отменяется обязательная самоизоляция для граждан, которые будут возвращаться на подконтрольную правительству Украины территорию с неподконтрольной части Донбасса или аннексированного Крыма. Об этом «Украинской правде» сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.



Он отметил, что с 1 августа вступает в силу постановление правительства № 641, которым отменяется ряд норм, действовавших до этого.



«Этим постановлением внесены изменения в постановления правительства, регламентирующие пересечение линии разграничения и админграницы с Крымом. На данный момент действует обязанность для людей, которые следуют с оккупированных территорий, — установить приложение "Дій вдома". Эта норма отменяется», — пояснил Демченко.



Пресс-офицер ГПСУ добавил, что Кабмин оставляет за собой право возобновить эту норму новым документом в случае необходимости.

На данный момент на линии соприкосновения ежедневно функционирует только КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области. В Донецкой области КПВВ «Новотроицкое» работает только по понедельникам и пятницам, потому что в остальные дни его работу блокирует группировка «ДНР».