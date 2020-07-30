С 1 августа Украина отменяет самоизоляцию для прибывших через КПВВ на Донбассе

С 1 августа отменяется обязательная самоизоляция для граждан, которые будут возвращаться на подконтрольную правительству Украины территорию с неподконтрольной части Донбасса или аннексированного Крыма. Об этом «Украинской правде» сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.



Он отметил, что с 1 августа вступает в силу постановление правительства № 641, которым отменяется ряд норм, действовавших до этого.



«Этим постановлением внесены изменения в постановления правительства, регламентирующие пересечение линии разграничения и админграницы с Крымом. На данный момент действует обязанность для людей, которые следуют с оккупированных территорий, — установить приложение "Дій вдома". Эта норма отменяется», — пояснил Демченко.



Пресс-офицер ГПСУ добавил, что Кабмин оставляет за собой право возобновить эту норму новым документом в случае необходимости.

На данный момент на линии соприкосновения ежедневно функционирует только КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области. В Донецкой области КПВВ «Новотроицкое» работает только по понедельникам и пятницам, потому что в остальные дни его работу блокирует группировка «ДНР».