Полиция разыскивают мужчину, который 28 июля напал с топором на синагогу в Мариуполе и ранил охранника. Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, в нападении подозревается Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич.



Указано, что подозреваемый родился 27 сентября 1991 года.



Центральный отдел полиции Мариуполя устанавливает местонахождение злоумышленника. Последний раз подозреваемого видели 29 июля вблизи поселка Виноградное в Мариуполе.

Он был одет в черные спортивные брюки и черную пайту с длинным рукавом. Сообщается, что мужчина двигался в сторону села Сопино с хозяйственной сумкой в клеточку.



Среди примет злоумышленника полицейские указывают: рост 170 см, худощавое телосложение, темные волосы — сбритые на висках.



При себе он может иметь нож.