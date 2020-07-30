Полиция инсценировала убийство жителя Донетчины из-за криминальных разборок

Правоохранители инсценировали убийство жителя Донецкой области, «известного в преступном мире». Мужчину намеревались убить за вознаграждение в размере 50 тысячи долларов, сообщает пресс-служба МВД.



29 июля правоохранители инсценировали расстрел мужчины в салоне автомобиля «Mercedes-Benz S-Class» на автодороге Киев-Харьков, вблизи города Пирятин. Информация об этом попала в СМИ и использовалась в качестве доказательства для заказчика преступления.



Организатора задержали «на горячем» сегодня, 30 июля, во время передачи части обещанных средств в сумме 25 тысячи долларов. Им оказался 45-летний житель Киевской области с криминальным прошлым.



Ранее правоохранители задокументировали факт передачи еще 5 тысяч долларов.



Уголовное производство ведется по статье «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.