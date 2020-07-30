По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

За минувшие сутки на подконтрольной властям территории Донецкой области выявили 4 новых случая коронавируса. С начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории коронавирус обнаружен у 865 человек, из которых 658 человек выздоровели, 12 — умерли.



Так называемый «минздрав ДНР» заявляет об одном летальном случае и 18 новых выявленных заболевших коронавирусом в отдельных районах Донецкой области. Умерла женщина в возрасте 42 лет. По состоянию на 30 июля группировка «ДНР» признает 1728 случаев COVID-19, среди которых 808 человек выздоровели, 100 — умерли.



В Луганской области за минувшие сутки положительные тесты на коронавирус обнаружены у трех жителей Северодонецка. С начала проведения исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 126 человек, из них выздоровели — 95, один человек умер.



В поселке Станица Луганская должен заработать пункт для всех желающих пройти ПЦР-тестирование на COVID-19. Глава облгосадминистрации Сергей Гайдай отметил, что отрицательный тест позволит людям, пересекающим линию соприкосновения, не находиться на самоизоляции.



Политика



Первый президент Леонид Кравчук стал новым представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе на общественных началах.



СМИ выяснили, что замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак в письме советнику канцлера ФРГ Яну Хеккеру назвал переговоры по Донбассу на уровне советников лидеров «нормандского формата» бессмысленными и предложил отказаться от этого формата. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что переговоры продолжаются, а действия Козака он назвал частью дипломатической игры.



Общество



«Новая газета» опубликовала имеющиеся в распоряжении редакции документы, которые подтверждают, что часть из 33-х задержанных в Беларуси боевиков связаны с российской частной военной компанией «Вагнера». Украина обратится к Беларуси с запросом об экстрадиции боевиков ЧВК, подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса.



«ДНР» учила подростков в Харцызске стрелять из оружия, собирать и разбирать автоматы, метать гранаты, а также оказывать первую медицинскую помощь.



В Донецк и Луганск прибыли грузовики «гуманитарного конвоя» МЧС России.



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