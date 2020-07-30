У Минэкологии нет точных данных о радиации в почве вблизи шахт «ДНР»

На объекте «Кливаж» в неподконтрольных правительству районах Донецкой области, вероятно, повышен радиоактивный фон, что может привести к загрязнению почвенной воды. Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский в комментарии «Новостям Донбасса».



«Есть такой объект "Кливаж", шахта "Юный коммунар", где был ядерный взрыв, образовалась полость, где, мы не можем этого утверждать, фон повышен. Рядом есть шахты, где не откачивается вода. Мы понимаем, что гидрологическая связь между этими шахтами может привести к тому, что шахтные воды попадут в эту полость и почвенную воду», — сказал он.



По словам Абрамовского, для того чтобы дать оценку тому, является ли проблема на шахте насущной, необходимо знать о гидрологическом состоянии шахт и полости.



«Мы предлагали вместе с СММ ОБСЕ провести мониторинг этих объектов, но не получили гарантии безопасности, поэтому никакой деятельности не проводилось», — отметил он.



Министр указал на опасения в связи с тем, что оккупационные администрации в Донецкой области перевели ряд шахт из «сухой» консервации в «мокрую»: «То есть вода не отпомповывается. Какие экологические последствия мы понесем из-за этого мы не знаем».

Ранее «Международная комиссии по правам человека» сообщила, что в 5 километрах от бывшей шахты «Юный коммунар» зафиксирована низкорадиоактивная вода, что связано с затоплением объекта «Кливаж».



В 1979 году на шахте «Юный Коммунар» был взорван ядерный заряд на глубине свыше 900 метров. Это было сделано для снижения выбросов метана. В 2001 году добыча на «Юном коммунаре» была прекращена и шахта начала работать в режиме водоотлива.



В июне 2017 года в Бунге (Юнокоммунаровск) местные жители вышли на акцию против затопления шахты и потребовали встречи с «народным советом» и главой «ДНР».



Летом 2017 украинские специалисты и политики заявили, что на шахте «Юный коммунар» начала просачиваться вода из соседних угольных предприятий – шахт «Енакиевская» и «Полтавская».



В Донецке утверждают, что контролируют радиационную обстановку в районе затапливаемой шахты. Исследования украинских экологов говорят, что «Юный коммунар» действительно затапливается со стороны «Полтавской» и «Енакиевской» шахт, но там ситуация далека от критической.



Работники шахты «Юный коммунар» рассказали наблюдателям ОБСЕ о своих опасениях относительно затопления.



Наблюдателям ОБСЕ не удалось подтвердить, что, как сообщалось, насосы и другое оборудование из шахты убрали, так как им сказали, что на это нужно разрешение от вооруженных формирований.