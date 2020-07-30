Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

У Минэкологии нет точных данных о радиации в почве вблизи шахт «ДНР»

30 июля 2020, 23:31

У Минэкологии нет точных данных о радиации в почве вблизи шахт «ДНР»

На объекте «Кливаж» в неподконтрольных правительству районах Донецкой области, вероятно, повышен радиоактивный фон, что может привести к загрязнению почвенной воды. Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский в комментарии «Новостям Донбасса».

«Есть такой объект "Кливаж", шахта "Юный коммунар", где был ядерный взрыв, образовалась полость, где, мы не можем этого утверждать, фон повышен. Рядом есть шахты, где не откачивается вода. Мы понимаем, что гидрологическая связь между этими шахтами может привести к тому, что шахтные воды попадут в эту полость и почвенную воду», — сказал он.

По словам Абрамовского, для того чтобы дать оценку тому, является ли проблема на шахте насущной, необходимо знать о гидрологическом состоянии шахт и полости.

«Мы предлагали вместе с СММ ОБСЕ провести мониторинг этих объектов, но не получили гарантии безопасности, поэтому никакой деятельности не проводилось», — отметил он.

Министр указал на опасения в связи с тем, что оккупационные администрации в Донецкой области перевели ряд шахт из «сухой» консервации в «мокрую»: «То есть вода не отпомповывается. Какие экологические последствия мы понесем из-за этого мы не знаем».

Ранее «Международная комиссии по правам человека» сообщила, что в 5 километрах от бывшей шахты «Юный коммунар» зафиксирована низкорадиоактивная вода, что связано с затоплением объекта «Кливаж».

В 1979 году на шахте «Юный Коммунар» был взорван ядерный заряд на глубине свыше 900 метров. Это было сделано для снижения выбросов метана. В 2001 году добыча на «Юном коммунаре» была прекращена и шахта начала работать в режиме водоотлива. 

В июне 2017 года в Бунге (Юнокоммунаровск) местные жители вышли на акцию против затопления шахты и потребовали встречи с «народным советом» и главой «ДНР».

Летом 2017 украинские специалисты и политики заявили, что на шахте «Юный коммунар» начала просачиваться вода из соседних угольных предприятий – шахт «Енакиевская» и «Полтавская».

В Донецке утверждают, что контролируют радиационную обстановку в районе затапливаемой шахты. Исследования украинских экологов говорят, что «Юный коммунар» действительно затапливается со стороны «Полтавской» и «Енакиевской» шахт, но там ситуация далека от критической.

Работники шахты «Юный коммунар» рассказали наблюдателям ОБСЕ о своих опасениях относительно затопления. 

Наблюдателям ОБСЕ не удалось подтвердить, что, как сообщалось, насосы и другое оборудование из шахты убрали, так как им сказали, что на это нужно разрешение от вооруженных формирований.

ТЕГИ

Прочее
Юный коммунар шахта Юнком

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:31
У Минэкологии нет точных данных о радиации в почве вблизи шахт «ДНР»
22:37
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
15:25
С 1 августа Украина отменяет самоизоляцию для прибывших через КПВВ на Донбассе
14:06
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 31 июля
13:39
На КПВВ задержали жителя Макеевки, который ездил через Россию в обход правил
12:20
«ДНР» учила школьников воевать в Харцызске
10:41
«ДНР» заявила о 18 новых случаях коронавируса и одной смерти
10:27
В Донецк и Луганск прибыли грузовики «гуманитарного конвоя» России
23:35
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
14:41
110 дней плена: «ДНР» не подтверждает удержание 20-летнего Богдана Максименко
14:15
Россия отправит в Донецк первый за время пандемии «гуманитарный конвой»
13:58
Отсутствие жилья и ПТСР: с чем живут освобожденные из плена «Л-ДНР» ►
12:52
«ЛНР» выявила 609-й случай коронавируса
10:42
«ДНР» заявила про 41 новый случай COVID-19
09:41
«ЛНР»: Девушка подорвалась на мине в Краснодонском районе
все новости
23:31
У Минэкологии нет точных данных о радиации в почве вблизи шахт «ДНР»
22:37
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:40
Кто сумел заработать во время пандемии? ►
21:00
ЦИК спросил у Донецкой и Луганской ОГА, можно ли проводить выборы в регионе
20:37
Украина ведет консультации с Беларусью по экстрадиции боевиков ЧВК «Вагнера»
19:48
Ермак о предложении Козака отказаться от «нормандского формата»: Переговоры продолжаются
18:56
Полиция инсценировала убийство жителя Донетчины из-за криминальных разборок
18:05
Боевики дважды обстреляли украинских военных с начала суток
17:20
Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне «нормандских» советников
17:00
Беспилотники ОБСЕ глушили в Донецкой области
16:31
Полиция подозревает Юлия Цезаря в нападении на синагогу в Мариуполе
15:58
Кравчук будет возглавлять делегацию в ТКГ на общественных началах
15:25
С 1 августа Украина отменяет самоизоляцию для прибывших через КПВВ на Донбассе
15:23
Бородай заявил, что среди задержанных в Беларуси есть 8 членов «Союза добровольцев Донбасса»
14:36
Первый президент Украины Кравчук стал главой украинской делегации в ТКГ
все новости
ВИДЕО
Кто сумел заработать во время пандемии? ►
30 июля, 21:40
Как летать во время пандемии коронавируса? Полезные советы ►
30 июля, 12:33
Отсутствие жилья и ПТСР: с чем живут освобожденные из плена «Л-ДНР» ►
29 июля, 13:58

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция