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На Донбассе обстрелов с начала суток не зафиксировано

31 июля 2020, 08:08

На Донбассе обстрелов с начала суток не зафиксировано

С начала текущих суток на Донбассе обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано. Об этом сообщат пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Вместе с тем указано, что вчера, 30 июля, боевики дважды нарушили режим прекращения огня.

«Для провокации украинских защитников возле Орехового противник применил стрелковое оружие, а неподалеку Новотошковского, кроме стрелкового оружия, совершил еще и выстрел из подствольного гранатомета. Огневые провокации были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали», — рассказали в штабе.

Там добавили, что в результате обстрелов украинские военные не пострадали.

Также сообщается, что вследствие заболевания умер старший сержант Владимир Перекрестов.

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