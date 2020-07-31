На Донбассе обстрелов с начала суток не зафиксировано

С начала текущих суток на Донбассе обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано. Об этом сообщат пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



Вместе с тем указано, что вчера, 30 июля, боевики дважды нарушили режим прекращения огня.



«Для провокации украинских защитников возле Орехового противник применил стрелковое оружие, а неподалеку Новотошковского, кроме стрелкового оружия, совершил еще и выстрел из подствольного гранатомета. Огневые провокации были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали», — рассказали в штабе.



Там добавили, что в результате обстрелов украинские военные не пострадали.



Также сообщается, что вследствие заболевания умер старший сержант Владимир Перекрестов.