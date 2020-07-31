В Украине фиксируют более тысячи заболевших коронавирусом третий день подряд

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1 090 новых случаев заболевания коронавирусом. 598 ранее заболевших выздоровели, а 20 человек умерли.



Об этом сообщается на сайте системы мониторинга коронавируса СНБО.



За все время исследований в Украине подтверждено 69 884 случая COVID-19. Из них 38 752 человек выздоровели, а 1 693 — скончались. Продолжают болеть 29 439 человек, что на 472 больше, чем днем ранее.



Ситуация в регионах:

Данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно неподконтрольных территориях у властей Украины нет.



Вчера, 30 июля, сообщалось о 1 197 новых заболевших в стране, что стало антирекордом за все время пандемии. 29 июля зафиксировали 1022 заболевших COVID-19, 28 июля — 919 человек.