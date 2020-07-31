«ЛНР» заявила о трех новых случаях COVID-19

В отдельных районах Луганской области зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».



За все время пандемии «ЛНР» признает 612 случаев инфекции COVID-19. Из них выписали 582 пациентов, умерли — 15 человек.

В среду 29 июля сообщалось о 609 случаях коронавирусной болезни в ОРЛО.



На подконтрольной Украине территории Луганской области подтверждено 126 случая коронавируса.



У властей Украины нет достоверных данных о заболеваемости COVID-19 на неподконтрольной территории.