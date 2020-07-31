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«ДНР» заявила о 23 новых случаях COVID-19 и трех смертях

31 июля 2020, 10:38

«ДНР» заявила о 23 новых случаях COVID-19 и трех смертях

В отдельных районах Донецкой области за сутки выявлено 23 новых заболевших коронавирусом. Трое ранее заболевших скончались. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

Как утверждается, из общего числа заболевших за сутки пять — прибывшие 17 июля с подконтрольной Украине территории. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у контактировавших с заболевшими ранее.

За сутки 30 июля от болезни скончались мужчины в возрасте 90 и 35 лет и женщина в возрасте 78 лет.

По состоянию на утро 31 июля «ДНР» признает 1751 случай COVID-19, среди которых 830 человек выздоровели, 103 — умерли. Продолжают болеть 818 человек.

На подконтрольной Украине территории Донецкой области подтверждено 881 случай коронавируса.

У властей Украины нет достоверных данных о заболеваемости COVID-19 на неподконтрольной территории.

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