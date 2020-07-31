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Украинский представитель ОРДО назвал должность Кравчука в ТКГ номинальной

31 июля 2020, 11:07

Украинский представитель ОРДО назвал должность Кравчука в ТКГ номинальной

Журналист Денис Казанский, привлеченный украинской стороной к работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в качестве представителя отдельных районов Донецкой области, прокомментировал назначение Леонида Кравчука главой делегации на переговорах.

По его словам, должность главы делегации в ТКГ является номинальной и не позволит Кравчуку подписывать ничего, с чем бы не было согласно руководство страны.

«Мне сложно комментировать назначение Леонида Кравчука в ТКГ, как бывает сложно комментировать любое действие, смысл которого до конца не ясен. Единственное, что могу сказать — надо понимать, что должность эта номинальная», — написал Казанский в Facebook.

Он отметил, что во время переговоровов ни разу не сталкивался с Леонидом Кучмой, который формально возглавлял делегацию Киева в ТКГ до этой недели. «Как будет с Леонидом Кравчуком — еще не знаю. Но в любом случае следует помнить, что украинская делегация в Минске не может принять или подписать ничего такого, с чем будет не согласно руководство страны», — подчеркнул Казанский.

Комментируя интервью Кравчука, в котором тот заявил, что готов идти на компромиссы, украинский представитель ОРДО написал, что «Украина в ходе минских переговоров шла на компромиссы уже не раз». «Например, еще в 2014 году был принят и подписан президентом закон об особом статусе Донбасса, который затем продлялся каждый год. А осенью 2019 Украина согласилась на имплементацию формулы Штайнмайера, что также вызвало серьезное неприятие у части украинского общества», — пояснил Казанский.

Он считает, что к компромису не готова Россия и подконтрольные ей группировки. «А на какие компромиссы за это время пошла Россия и ее оккупационная администрация? Кто-то может назвать хоть один шаг, который был сделан ими навстречу Украине? Позиция россиян и их боевиков, которую лично я увидел на переговорах в ТКГ — будет либо так, как хотим мы, либо никак. Мне сложно представить себе компромиссы в такой ситуации», — резюмировал Казанский.

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Президент Владимир Зеленский 30 июля назначил Леонида Кравчука председателем делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. До этого Украину в ТКГ представлял Леонид Кумча.

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