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Замкомандиру «Пятнашки» заочно выдвинули подозрение в терроризме и нарушении обычаев войны

31 июля 2020, 11:47

Замкомандиру «Пятнашки» заочно выдвинули подозрение в терроризме и нарушении обычаев войны

Гражданину РФ, воевавшему в рядах российских наемников против Вооруженных сил Украины на Донбассе, заочно вручили подозрение в участии в террористической организации, нарушении законов и обычаев войны и незаконном лишении свободы человека, совершенном группой лиц

Об этом сообщается на странице прокуратуры Донецкой области в Facebook.

«Досудебным расследованием установлено, что в 2014 году гражданин РФ вступил в ряды НВФ "Пятнашка" террористической организации "ДНР" и, будучи "заместителем командира роты", лично руководил подразделениями, организуя и проводя диверсионно-разведывательные акции в местах концентрации военного вооружения и техники Вооруженных сил Украины. Кроме того, указанное лицо с позывным "Басмач" принимало участие в боевых действиях против ВСУ в районе Саур-Могилы, городов Иловайск, Марьинка и в боях за международный аэропорт "Донецк" им.Прокофьева», — говорится в сообщении.

В 2015 году под его руководством в г.Дебальцево захватили в плен военнослужащего Национальной гвардии Украины, который на протяжении нескольких месяцев удерживался в условиях, унижающих честь и достоинство человека почти без воды и пищи и подвергался жестокому обращению.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.438, ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины. Сейчас досудебное расследование продолжается. Проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на задержание подозреваемого и привлечение к уголовной ответственности.

На Донбассе с полуночи 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. При этом, ВСУ и боевики заявили о готовности открыть огонь в случае нарушения «режима тишины» другой стороной.

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