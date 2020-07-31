Еще один житель Северодонецка заболел коронавирусом

В Луганской области за минувшие сутки был выявлен новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Уточняется, что позитивный тест выявлен у жителя Северодонецка, который заболел пневмонией. Всего в городе от COVID-19 лечатся 12 человек.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Луганщины COVID-19 лабораторно подтвержден у 127 человек. Из них выздоровели 95 человек, лечится — 31, а один человек умер.

На неподконтрольной части Луганской области группировка «ЛНР» выявила 612 случаев коронавируса.