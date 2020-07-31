«ДНР» назвала число заявок на пересечение пунктов пропуска

В группировке «ДНР» заявили, что за время карантинных ограничений было принято более 12 тысяч пакетов документов на пересечение пунктов пропуска.



По словам одного из руководителей движения «Донецкая республика» Сергея Кондрыкинского, с 1 апреля по 30 июля было принято 12 тысяч 31 пакет документов от местных жителей на оформление разрешений на пересечение «границы с РФ, ЛНР и Украиной».



Группировка «ДНР» продолжает ограничивать пересечение пунктов пропуска на линии соприкосновения с подконтрольной Украине территорией. На данный момент проезд возможен только через КПВВ «Еленовка», который связан дорожным коридором с украинским пунктом пропуска «Новотороицкое», по понедельникам и пятницам.



Выехать из Донецка можно при наличии регистрации (прописки) на подконтрольной Украине территории, въехать — по заранее согласованным спискам, которые составляет штаб «ДНР» по коронавирусу.



Также ограничения продолжают действовать на выезд на подконтрольную группировке «ЛНР» территорию. Ограничения на выезд в Россию «ДНР» отменила 1 июля.